Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto zerkratzt

Aurich - Unfall auf der Esenser Straße

Aurich-Plaggenburg - Motorradfahrer verletzt

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Gewerbestraße in Norden wurde am Montag ein Auto zerkratzt. Zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr beschädigten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines Toyota. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Auf der Esenser Straße (B 210) in der Auricher Innenstadt kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.45 Uhr eine 41 Jahre alte Skoda-Fahrerin von einem Grundstück auf die Bundesstraße und stieß hierbei mit einem 24-jährigen VW-Fahrer zusammen, der in Richtung Wittmund fuhr. Durch den Aufprall wurde der Skoda gegen einen Mazda am Fahrbahnrand geschleudert. Die 41-jährige Skoda-Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein Kind in dem Skoda sowie der 24-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Skoda und der VW mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Mazda war noch fahrbereit.

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Plaggenburg ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 51 Jahre alter VW-Fahrer fuhr um kurz vor 6 Uhr auf der Spekendorfer Straße in Richtung Aurich. Als er an einer Kreuzung nach links auf die Esenser Straße (B 210) einbog, übersah er nach ersten Erkenntnissen den von links kommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 50 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Am Samstag hat sich Am Stadion in Aurich eine Unfallflucht ereignet. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 14.15 Uhr und 16.40 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz im Bereich Stürenburgweg einen VW Passat und flüchtete anschließend. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Auf der Emder Straße (B72) in Aurich kam es am Samstagabend zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 23 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Aurich und stieß zwischen der Kreuzung zum Heuweg und der Kreuzung zum Dreekamp gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Skoda. Der Spiegel des Skoda Karoq wurde beschädigt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

