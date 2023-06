Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg/Horsten - Auffahrunfall

Holtgast - Berauscht gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg/Horsten - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es Dienstag in Horsten. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der B 436 hinter einem 70-jährigen Citroen-Fahrer in Fahrtrichtung Friedeburg. Als der Citroen-Fahrer in Höhe der Kirchstraße verkehrsbedingt halten musste, erkannte dies der BMW-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde aber niemand.

Holtgast - Berauscht gefahren

In Holtgast war in der Nacht zu Mittwoch ein Mann berauscht mit dem Auto unterwegs. Die Beamten hielten den 22-jährigen Mann gegen Mitternacht auf der Barkholter Straße an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führten sie bei ihm auch einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell