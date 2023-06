Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Rollerfahrerin mit Müllwagen kollidiert

Großefehn - Auto touchiert und geflüchtet

Großheide - Mann bei Unfall verletzt

Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Rollerfahrerin mit Müllwagen kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Müllwagen und einem Roller kam es am Dienstag in Norden. Gegen 7.50 Uhr fuhr ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe rückwärts mit dem Müllfahrzeug in die Brückstraße. Eine 62-jährige Rollerfahrerin wollte offenbar rechts an dem Müllwagen vorbeifahren und stieß dabei seitlich mit dem Sonderfahrzeug zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort. Der Roller war beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Großefehn - Auto touchiert und geflüchtet

Bereits am Samstag hat sich in Timmel, Großefehn, eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 4.55 Uhr und 12.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Ankerweg einen weißen Opel Adam. Der Wagen wurde an der Heckschürze beschädigt. Der Unfall passierte offenbar beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großheide - Mann bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großheide ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann fuhr gegen 15.25 Uhr mit einem VW Caddy auf dem Königsweg, als ihm auf seiner Fahrbahn ein Lkw entgegenkam. Der VW-Fahrer versuchte auf den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß mit dem Lkw nicht mehr verhindern. Es kam zum Unfall. Der 61-jährige Mann wurde leicht verletzt und sein Fahrzeug beschädigt. Der Lkw-Fahrer fuhr unerlaubt weiter. Die Polizei bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten Lkw-Fahrer unter 04941 606215.

Aurich - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 27-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in Aurich bei einem Unfall auf der Kreuzung Emder Straße / Dreekamp verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Fahrradfahrerin gegen 22.30 Uhr trotz Rot zeigender Ampel den Kreuzungsbereich und wurde dabei von einer 45-jährigen Citroen-Fahrerin erfasst. Die 27-jährige Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell