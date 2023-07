Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 31. Juli 2023, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Straße Zur Basilika in Bethen. Er beabsichtigte im Kreuzungsbereich Ahlhorner Straße diese geradeaus zu überqueren, um auf die B72 in Richtung Autobahn aufzufahren. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Cappelner, der die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der 46-jährige musste von der Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 19-jährige blieb unverletzt. Beide PKW mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000,- EUR geschätzt.

