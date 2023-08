Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Körperverletzung

Wie am 31.07.2023 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5570087), bestand der Verdacht, dass es in Garrel an der Dieselstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein könnte. Im Verdacht stand ein 39-jähriger Mann. Angaben zum mutmaßlichen Opfer lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Am Montag, 31.07.2023 konnte der 39-Jährige in Wesel (NRW) ausfindig gemacht werden. Dieser wurde zum Sachverhalt befragt. Demnach ist es in der Unterkunft bereits am Dienstag, 25. Juli 2023 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 23-jährigen indischen Staatsangehörigen gekommen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen seien beide verletzt worden. Das vermeintliche 23-jährige Opfer konnte am Montag ebenfalls in Wesel ausfindig gemacht werden. Es wies ebenfalls Verletzungen auf. Das vermeintliche Opfer wurde zum Sachverhalt befragt und bestätigte die vom 39-Jährigen gemachten Angaben. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Beteiligten ermittelt. Zudem werden mögliche aufenthaltsrechtliche Verstöße des 23-jährigen indischen Staatsangehörigen bei der Polizei bzw. der Ausländerbehörde in NRW geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell