Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Worbis (ots)

Ein 17-jähriger Jugendliche wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, verletzt. Ermittlungen zufolge befuhr er die Ohmbergstraße in Richtung Kirchohmfeld. An der Einmündung Iberg beabsichtigte eine 65-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi nach links in Richtung Iberg abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem Mopedfahrer, der den Audi gerade überholen wollte. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, das er noch am Abend wieder verlassen durfte. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

