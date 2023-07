LPI-NDH: Handgreiflichkeiten in Freibad

Bad Frankenhausen (ots) - Das gerissene Seil einer Freileitung in Bad Frankenhausen verursachte am Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, einen Funkenflug, der eine Hecke aus Lebensbäumen in Brand setzte. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, so dass der Sachschaden an der Hecke auf ca. 100 Euro geschätzt wird. Ein Mitarbeiter des Stromversorgers eilte zum Brandort und kümmerte sich um das gerissene Seil. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr