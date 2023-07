Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer richtet enormen Schaden an

Bad Frankenhausen (ots)

Über 350.000 Euro Schaden richtete ein Feuer gestern Nachmittag, kurz nach 14 Uhr, im Kyffhäuserkreis an. Bei Feldarbeiten an der Landstraße 1172, zwischen Bad Frankenhausen und Esperstedt, geriet auf Grund eines technischen Defektes die Zugmaschine eines Traktors in Brand. Die Flammen griffen auf die angehängte Strohpresse und das Feld über. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer unter Kontrolle. Landwirte ackerten ein angrenzendes Feld um. Sie verhinderten so das Ausbreiten der Flammen auch auf diese Fläche. Kurz vor 17 Uhr hieß es dann seitens der Feuerwehr Feuer aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell