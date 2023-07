LPI-NDH: Motorradfahrerin verletzt sich auf der B81

Nordhausen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 04:50 Uhr staunte ein Kollege der Nordhäuser Polizei nicht schlecht als er gerade jemand aus dem Inneren des Fahrradkäfigs vor der Liegenschaft am Darrweg heraus klettern sah. Der junge Mann setzte sich sodann auf ein Fahrrad und fuhr den Darrweg in Richtung Zeppelinbrücke davon. So weit konnte der Fahrradfahrer jedoch nicht ...

