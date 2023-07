LPI-NDH: Unfallflucht Weißenborn

Nordhausen (ots) - Am 07.07.2023 / 16:10 Uhr befuhr der 55jährige Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes in Heiligenstadt / Grünewalder Straße 5a den Parkplatz des dortigen EDEKA-Marktes. Er hielt an, um der Fahrerin (ca. 60 jahre alt, kurze blonde Haare) eines Pkw Golf 5 (hell-metallic) das Ausparken zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren am Pkw Mercedes streifte der VW Golf den stehenden Pkw und verließ danach unerlaubt ...

