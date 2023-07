Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Feststellungen mit Fahren unter Alkoholeinfluss

Nordhausen (ots)

Am Wochenende konnten mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug führten. So konnte am 08.07.2023, gegen 23:35 Uhr in Heringen/Helme ein Radfahrer angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Blutprobe wird den genauen Wert der Alkoholkonzentration ermitteln. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte. Bei der Tanzversanstaltung Sundance schauten zwei Verkehrsteilnehmer ein bisschen zu oft ins Glas. Sie wurden durch Beamte der Nordhäuser Polizei kontrolliert. Dabei wurde einmal ein Wert von 0,84, das andere mal ein Wert von 0,69 Promille festgestellt. Die Folge war eine gerichtsverwertbare Atemprobe. Die Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.

