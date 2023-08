Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Einbruchdiebstahl Am Samstag, 29. Juli 2023, gegen 21:00 Uhr machten sich unbekannte Täter an einer Balkontür eines Friseursalons in Cloppenburg am Antoniusplatz zu schaffen und versuchten diese gewaltsam zu öffnen. Sie brachen ihr Vorhaben ab, so dass der Einstieg in das Gebäude nicht gelang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - PKW-Diebstahl

Am Montag, 30. Juli 2023, zwischen 04:00 Uhr und 10:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen BMW X6 von einem Grundstück in Cloppenburg am Fingerhutweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 31. Juli 2023, gegen 18:45 Uhr befuhr ein 15-jähriger aus dem LK Cloppenburg die St.-Michael-Straße in Garrel mit einem fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrad obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 31. Juli 2023, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Löningen an der Langenstraße auf einer dortigen Parkplatz eines Drogeriehandel ordnungsgemäß geparkten PKW, Ford S-Max. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 150,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell