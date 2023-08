Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Diebstahl aus Schulgebäude

In der Zeit von Montag, 31. Juli 2023, 15:15 Uhr bis Dienstag, 01. August 2023, 06:35 Uhr gelangten unbekannte Täter in Löningen, Gelbrink in die dortige Schule. Aus der Schule wurden ein Makita Radio sowie eine Werkzeugkiste mit diversem Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Emstek - Versuchter Automatenaufbruch

In der Zeit von Montag, 31. Juli 2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 01. August 2023, 05:05 Uhr versuchten unbekannte Täter das Geldfach eines Lebensmittelautomaten in Emstek an der Clemens-August-Straße aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. Es ist dennoch ein Schaden von ca. 500,- EUR eingetreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Löningen - schwerer Diebstahl aus Opferstock

Zwischen Dienstag, 25. Juli 2023, 09:30 Uhr bis Dienstag, 01. August 2023, 09:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter Geld aus einem Opferstock aus einer Kirche in Löningen, St. Michael. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 01. August 2023, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 15-jähriger aus dem LK Cloppenburg mit einem Kleinkraftrad die Droste-Hülshoff-Straße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. August 2023, gegen 07:45 Uhr befuhr ein 30-jähriger Wardenburger mit seinem PKW die B213 hinter einem LKW. Der LKW muss verkehrsbedingt bremsen. Dies erkennt der PKW -Fahrer zu spät und fährt auf den LKW auf. An dem PKW entsteht ein Schaden von ca. 2.000,- EUR. Der LKW-Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person oder der Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu machen. Nähere Einzelheiten zu dem LKW liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 01. August 2023, gegen 20:00 Uhr befuhr eine 37-jährige Garrelerin die Straße Am Waldeck in Molbergen. Im Einmündungsbereich der Cloppenburger Straße beabsichtigte sie nach rechts auf die Cloppenburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 25-jährigen Molberger, der mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Molbergen befuhr. Der Radfahrer wich aus und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht.

Emstek - Brand in einem PKW

Am Montag, 31. Juli 2023 gegen 18:40 Uhr bemerkte ein 58-jähriger Mann, der mit seinem PKW, Renault Kangoo in Emstek auf der Garther Straße unterwegs war, Brandgeruch in seinem PKW. Ursächlich waren hier Akkus, die mit dem PKW transportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek wird alarmiert und konnte die Akkus ablöschen. Es entstand kein weiterer Sachschaden.

