Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - versuchter Einbruch in Gaststätte / Automatenaufbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21.30 Uhr und 07.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte am Steinfelder Damm einzubrechen. Eine Seitentür wurde hierbei beschädigt, jedoch gelangten die Täter nicht ins Gebäudeinnere. Im Außenbereich der Gaststätte wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und sämtliche Tabakwaren, sowie das darin enthaltene Bargeld entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Vechta - Diebstahl aus Putenstall

Am Sonntag, 30. Juli 2023, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 07.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Bei Thesings Kreuz gewaltsam Zutritt zu einem Putenstall. Im Stall wurden zwei Puten getötet und diese anschließend entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 31. Juli 2023, 16.35 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Bakum mit einem Pkw die Schledehausener Straße in Bakum, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell