Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spiegel abgeschlagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Bärendorfstraße;

Tatzeit: 04.07.2023, 07.35 Uhr;

Unangenehme Begegnung im Straßenverkehr: Ein Radfahrer hat am Dienstag in Bocholt an einem Auto einen Spiegel abgeschlagen. Den Angaben des Geschädigten zufolge kam es dazu gegen 07.25 Uhr auf der Bärendorfstraße: der Mann war dort in Richtung Stadtring unterwegs gewesen und habe sich dabei hinter einem Fahrradfahrer befunden als ein anderer Radler entgegenkam und den Spiegel auf der Fahrerseite abschlug. Der Unbekannte sei circa 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen, habe kurz geschnittenes, volles schwarzes Haar gehabt, eine kräftige Figur, dunkle Kleidung und einen Rucksack getragen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

