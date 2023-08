Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kennzeichendiebstahl

Am Samstag, 29. Juli 2023, gegen 03:50 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in Löningen an der Menslager Straße ein Versicherungskennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Lastrup - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 02. August 2023, um 08:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Straße Strohhauk in Lastrup, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Cloppenburger untersagt.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 02. August 2023, gegen 06:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lohner mit seinem PKW den Budden Mühlenweg von der Hauptstraße kommend in Richtung Mühlenstraße. Auf der Mühlenstraße fuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW in Richtung Höltinghausen. Im Kreuzungsbereich missachtete der 29-Jährige nun die Vorfahrt des von rechts kommenden Cloppenburgers wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000,- EUR geschätzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 02. August 2023 gegen 15:10 Uhr befuhr eine 33-jähirge Frau aus Dwergte mit ihrem PKW die Dwergter Straße aus Richtung Dwergte in Richtung Molbergen. Nach einer Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun sowie einem Baum. Am PKW sowie am Zaun entstand ein Sachschaden, der auf ca. 10.000,- EUR geschätzt wurde. Die PKW Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoch, 02. August 2023, um 18:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Löninger mit seinem PKW den Linderner Damm in Richtung Löningen. Er beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah er eine 43-jährige Lindernerin, die mit ihrem PKW den Linderner Damm in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden ein 7-jähriges und ein 11-jähriges Kind, welche sich in dem PKW der 43-Jährigen befanden, leicht verletzt. Ein 51-jähriger Mitfahrer der Lindernerin blieb, wie die Fahrzeugführerin selber und der Löninger, unverletzt. Der an den PKW entstandene Sachschaden wurde auf ca. 7.500,- EUR geschätzt.

