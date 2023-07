POL-EU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - drei Verletzte

Euskirchen (ots) - Am Montag (17. Juli), gegen 18.15 Uhr, befuhr eine bisher unbekannte Person mit einem Motorrad die Münstereifeler Straße in Euskirchen. An dem Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht. Der unbekannte Fahrer entzog sich der Kontrolle durch Flucht über diverse Wirtschaftswege. Dabei passierte er die Ortslagen Euenheim und Wisskirchen in Fahrtrichtung Zülpich-Enzen. Der unbekannte Fahrer trug zur ...

mehr