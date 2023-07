Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach flüchtigem Kradfahrer

Euskirchen (ots)

Am Montag (17. Juli), gegen 18.15 Uhr, befuhr eine bisher unbekannte Person mit einem Motorrad die Münstereifeler Straße in Euskirchen.

An dem Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht. Der unbekannte Fahrer entzog sich der Kontrolle durch Flucht über diverse Wirtschaftswege.

Dabei passierte er die Ortslagen Euenheim und Wisskirchen in Fahrtrichtung Zülpich-Enzen.

Der unbekannte Fahrer trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, ein T-Shirt und einen schwarzen Helm.

Wer kann Angaben zu dem Motorrad oder dem Fahrer machen?

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

