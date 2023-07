Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrug: Falsche Polizistinnen bringen 90-Jährige um ihr Erspartes

Bochum (ots)

Eine 90-jährige Bochumerin ist Opfer von Trickbetrügerinnen geworden. Die Kriminellen hatten sich als Polizistinnen ausgegeben.

Am Montag, 17. Juli, klingelte gegen 12 Uhr das Telefon der Seniorin. Am anderen Ende der Leitung eine angebliche Polizeibeamtin mit einer Schocknachricht: Die Enkelin der Bochumerin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau verstorben sei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft könne sie die Enkelin gegen eine Kaution vor einer Haftstrafe bewahren. Eine Polizeibeamtin würde das Geld gleich in ihrer Wohnung an der Schützenstraße abholen.

Die Seniorin fiel auf die Betrügerinnen herein und überreichte wenig später an der Wohnungstür eine Geldkassette.

Die Kriminelle wird wie folgt beschrieben: ca. 1,60 m groß, "normale" Statur, dunkle, lockige, kurze Haare, bekleidet mit einem bunten T-Shirt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei gibt Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können: - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. - Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn Sie Ihre Wohnung betreten wollen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u.a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

