Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 - Feuerwehr befreite eingeklemmte Person.

Dortmund (ots)

Am 07.07.2023 wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 in Richtung Oberhausen alarmiert. Nach dem Eintreffen wurde die Einsatzstelle erkundet. Zwei Insassen des Pkw, beide mit starken Verletzungen, wurden durch Ersthelfer u.a. auch einen Notfallsanitäter betreut. Es stellte sich heraus, dass der Beifahrer in dem stark demolierten Pkw eingeklemmt war. Nach dem das Fahrzeug gegen Bewegungen gesichert und der Brandschutz sichergestellt wurde, konnte der Rettungsdienst die Insassen medizinisch versorgen. In Absprache und enger Zusammenarbeit mit dem Notarzt konnten die Insassen aus dem Fahrzeug befreit werden. Die eingeklemmte Person wurde dabei durch die Spezialeinheit Bergung gerettet. Beide sind anschließend mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in geeignete Krankenhaus gebracht worden. Währenddessen wurden beteiligte Personen von dem sog. PSNV-Erkunder (Psychosozialen Notfallversorgung) betreut.

Die Maßnahmen der Rettungskräfte waren nach ca. 1,5 Stunden beendet.

Die Feuerwehr Dortmund war mit über 45 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen der FW 1, FW 6 und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell