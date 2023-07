Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Mehrfamilienhaus in Dortmund Mitte Nord

Brand im Treppenhaus zerstörte Dachgeschosswohnung

Dortmund (ots)

In der Nacht zum 05.07.2023 um 02:26 Uhr wurde die Feuerwehr in die Schillerstraße nach Dortmund Mitte Nord gerufen. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus im 2. und 3. Obergeschoss, jeweils in Abstellräumen im Treppenraum. Die eintreffenden Brandschützer sahen vor Ort bereits 2 Personen, die sich am Fenster im 3.Obergeschoss bemerkbar machten. Aufgrund des Feuers konnten sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen und wurden umgehend mit einer Drehleiter gerettet. Zeitgleich rückten 2 Trupps der Feuerwehr mit 2 C-Rohren im Innenangriff in das Gebäude vor, um das massive Brandereignis im Treppenraum zu bekämpfen. Ebenfalls wurde ein weiteres C-Rohr über eine Drehleiter im Außenangriff eingesetzt, da das Feuer auf die Dachgeschosswohnung übergegriffen hatte. Parallel zu diesen Einsatzmaßnahmen wurde eine zweite Drehleiter in Stellung gebracht, um eine Riegelstellung zu den Nachbarhäusern aufzubauen. Die Brandausbreitung konnte durch den effektiven Löschangriff gestoppt und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Die beiden geretteten Personen wurden durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Nach ca. 1 Stunde, war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich dann noch ca. 1,5 Stunden hin. Im Einsatz waren 46 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving), des Löschzuges 25 (Eving) und des Rettungsdienstes.

