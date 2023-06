FW-DO: Einsatzbilanz Starkregen in der Nacht zu Freitag

Dortmund (ots) - Gegen 19:45 Uhr am Abend entdeckten Passanten Rauch aus einem Dachfenster in der Ringstraße steigen. Sofort alarmierte die Einsatzleitstelle zahlreiche Brandschützer zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Westerfilde. Eine Anruferin nahm die Kräfte vorbildlich in Empfang und wies diese ein. Die Brandschützer konnten Rauch und Flammenschein aus einem Dachfenster erkennen. Zunächst war jedoch unklar ...

