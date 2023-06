POL-HAM: Betrug mit Messenger-Masche

Hamm-Pelkum (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Donnerstag, 1. Juni, einen tatverdächtigen Dieb an der Kamener Straße im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen. Die Zeugin beobachtete gegen 12.30 Uhr einen Mann, der in verdächtiger Art und Weise einen Geräteschuppen auf einem Grundstück an der Kamener Straße mit einer Kettensäge ...

