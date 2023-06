Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 37-Jähriger mit Diebesgut erwischt und festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Donnerstag, 1. Juni, einen tatverdächtigen Dieb an der Kamener Straße im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen.

Die Zeugin beobachtete gegen 12.30 Uhr einen Mann, der in verdächtiger Art und Weise einen Geräteschuppen auf einem Grundstück an der Kamener Straße mit einer Kettensäge und einer Heckenschere verließ. Zuvor konnte sie sehen, wie er durch verschiedene Gärten schlich und an Türen rüttelte.

Die von der Zeugin alarmierte Polizei konnte den Mann noch auf der Kamener Straße samt Diebesgut antreffen. Neben der Kettensäge und der Heckenschere stammte sein mitgeführtes Pedelec ebenfalls aus einem Diebstahl, ebenso wie zwei Tablets und zwei Paar neuwertige Arbeitsschuhe.

Der einschlägig wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.(hei)

