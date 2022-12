Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Ladendieb durch Mitarbeiter festgehalten

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag beobachteten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes an der Heggerstraße einen Ladendiebstahl. Der 34-jährigeTatverdächtige wurde dabei beobachtet, wie dieser einen Erotikartikel aus der Verpackung nahm und in seine Jacke steckte. Als er das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, sprachen ihn die Mitarbeiter an. Der Mann aus Velbert versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch durch die Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell