Polizei Hamburg

POL-HH: 220929-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Auslieferungsfahrer in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.09.2022, 03:05 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Steintordamm

In der Nacht zu Donnerstag hat ein unbekannter Täter am Hauptbahnhof einen Auslieferungsfahrer überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 68-jährige Fahrer hatte sein Fahrzeug am sog. Fischerturm abgestellt, um im Hauptbahnhof Bäckereiwaren auszuliefern. Noch am Fahrzeug wurde er von dem Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Unbekannte durchsuchte den Opel Combo und flüchtete mit einem geringen Geldbetrag aus einem Portemonnaie in den Hauptbahnhof. Der Auslieferungsfahrer blieb unverletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,80 m - etwa 25 bis 30 Jahre alt - war schwarz bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken

Das für die Innenstadt zuständige Raubdezernat (LKA 114) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell