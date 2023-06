Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

Dortmund (ots)

Gegen 19:45 Uhr am Abend entdeckten Passanten Rauch aus einem Dachfenster in der Ringstraße steigen. Sofort alarmierte die Einsatzleitstelle zahlreiche Brandschützer zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Westerfilde.

Eine Anruferin nahm die Kräfte vorbildlich in Empfang und wies diese ein. Die Brandschützer konnten Rauch und Flammenschein aus einem Dachfenster erkennen. Zunächst war jedoch unklar ob sich noch Menschen in der Wohnungen befinden. Glücklicherweise war der LZ 21 der Freiwilligen Feuerwehr Bodelschwingh zügig vor Ort. Daher konnten sofort zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und je einem Strahlrohr über die Treppe zur Menschenrettung vorgehen. Nachdem die Wohnungstür zur Dachgeschosswohnung gewaltsam geöffnet wurde fanden die Trupps brennende Einrichtungsgegenstände vor und durchsuchten die Wohnung nach Personen. Mit nur wenig Wasser konnte der Brand gelöscht, und so ein Überschlagen der Flammen auf den Dachstuhl verhindert werden.

Anschließend wurde ein Lüfter eingesetzt um den Rauch aus der Wohnung zu befördern. Im Anschluss an die Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese ermittelt nun die Brandursache.

Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz für die 40 Kräfte des LZ 21 (Bodelschwingh), der FW 1 (Mitte), FW 2 (Eving) FW 5 (Marten), FW 9 (Mengede) beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell