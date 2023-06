Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dorstfeld

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund nach Dorstfeld in den Oskar-Wachtel-Weg alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchwarnmelders in einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen. Nachdem die ersten Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle waren, riefen wiederum Nachbarn den Notruf 112 an und berichteten von einer Rauchentwicklung. Außerdem sollten sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Daraufhin wurde durch die Einsatzleitstelle die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte nach Dorstfeld entsendet.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden eine stark verrauchte Wohnung vor. Das Feuer war bereits durch zwei Personen in der Wohnung gelöscht worden. Diese wurden ins Freie geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und setzte einen Hochleistungslüfter ein, um die Wohnung zu entrauchen.

Die beiden betroffenen Personen wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Im Einsatz waren zwei Löschzüge und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell