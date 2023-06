FW-DO: Brand im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Dortmund (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund nach Dorstfeld in den Oskar-Wachtel-Weg alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchwarnmelders in einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen. Nachdem die ersten Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle waren, riefen wiederum Nachbarn den Notruf 112 an und berichteten von einer Rauchentwicklung. Außerdem sollten sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. ...

