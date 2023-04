Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Motorrad - Fahrer schwer verletzt

Gau-Odernheim (ots)

Am Ostermontag, den 10.04.2023, kam es gegen 17:45 Uhr auf der L414 bei Gau-Odernheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr die L414 aus Gau-Odernheim in Richtung Dittelsheim-Heßloch. In Höhe der Einmündung zur L438 in Richtung Hillesheim verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er von der Fahrbahn nach links ab und stürzte in den Grünstreifen.

Der schwer verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Des Weiteren war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, weshalb es zu einer temporären Sperrung der L414 kam.

