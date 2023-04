POL-PIAZ: Bedrohung von Mitarbeitenden der Kreisverwaltung

Alzey (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 02.04.2023, ist es in einem Einfamilienhaus in Alzey zu einem Brand gekommen. Gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in Alzey in der Freiherr-vom-Stein-Straße gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Schlafzimmer im Obergeschoss feststellen. Das Feuer konnte durch die Bewohner des Anwesens selbständig gelöscht werden. Zwei Bewohner mussten aufgrund ...

mehr