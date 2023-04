Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkener fährt in gesperrten Kreisel ein

Alzey (ots)

Seit dem gestrigen Abend ist der sog. Köbig-Kreisel in Alzey für Bauarbeiten voll gesperrt. In der Nacht gegen 01.00h fuhr ein 15jähriger trotz der Vollsperrung mit seinem Leichtkraftrad in den Kreisel ein und kam aufgrund der dortigen Unebenheiten im Baustellenbereich zu Fall. Bauarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt in dem Bereich arbeiteten versuchten zunächst erfolglos, den Jugendlichen festzuhalten. Dieser setzte seine Fahrt fort, und entfernte sich von der Örtlichkeit. Kurz darauf fuhr er sich allerdings in der Justus-von Liebig-Straße fest und konnte dann von den Bauarbeitern, die ihm gefolgt waren, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizeibeamten stellten anschließend bei einem Alcotest einen Wert von 1,37 %° bei dem Jugendlichen fest. Ebenso stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte keine Fahrerlaubnis, für das von ihm geführte Fahrzeug hatte. Aus diesem Grund wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen und der geführte Roller wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

