POL-PIAZ: Alzey - Nach Verkehrsunfall in Klinik

Alzey (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Offenheim am Samstag, 25.03.2023, gegen 19:30 Uhr wurde eine Person leicht verletzt. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Obergasse in Richtung Oberwiesen. Ein aus der Bechenheimer Straße kommender Fahrer eines PKW wollte nach links in die Obergasse abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 22-Jährigen. Durch den ...

