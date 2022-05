Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunkener beschädigt 6 Autos und leistet Widerstand ++ Tostedt- Katalysatoren entwendet

Stelle (ots)

Betrunkener beschädigt 6 Autos und leistet Widerstand

Ein 46jähriger Mann aus Stelle hat am Dienstag, 24.05.2022, gegen 17:00 Uhr, in der Harburger Straße in Stelle an insgesamt 6 Autos die Außenspiegel abgetreten. Die durch Zeugen alarmierte Polizei konnte die Person dann im Bardenweg antreffen. Da der Mann während der Sachverhaltsaufnahme Widerstand leistete wurde er der Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss sich der Mann wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Tostedt- Katalysatoren entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 24.05.2022, in Tostedt, P&R- Parkhaus in der Bahnhofstraße, von zwei dort abgestellten Autos die Katalysatoren. In der Zeit von 06:40 bis 18:00 haben der oder die Täter von einem Audi A 4 und einem VW die Katalysatoren sowie weitere Fahrzeugteile entfernt und sind mit dem entwendeten Gut geflohen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt 04182-404270

