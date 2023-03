Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr

Alzey (ots)

Kräfte der Polizeiinspektion Alzey und der Verkehrsdirektion Mainz kontrollierten am 29.03.2023 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr den gewerblichen Güter- und Personenverkehr im Industriegebiet Alzey. An der Kontrolle beteiligte sich eine Kontrolleinheit des Zolls zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung, die unter anderem alle Dokumente der kontrollierten Personen auf Echtheit überprüfte. Es wurden Insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert, wobei es bei 11 Kraftfahrzeugen zu Beanstandungen (52,4%) kam.

In den gravierendsten Fällen kam es zu vier Untersagungen der Weiterfahrt aufgrund mangelhafter Ladungssicherung. Zudem wurden drei Strafanzeigen mit dem Verdacht der Urkundenfälschung erfasst. Hierbei waren an den Fahrzeugen falsch deklarierte Umweltplaketten angebracht. Diese sollten den Anschein erwecken, dass die Fahrzeuge mit einer höheren Emissionsklasse als überprüft, ausgestattet waren. In zwei Fällen wurden zudem Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt.

Durch die gemeinsame Kontrolltätigkeit der Polizei und dem Zoll wurden Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeiten und Mängel festgestellt und geahndet.

