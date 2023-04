Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Müllfahrzeug gerät in Brand

Wörrstadt (ots)

Am Samstag gegen 10.30h wird der Feuerwehr-Leitstelle in Mainz der Brand eines Müllfahrzeugs im Augustusring in Wörrstadt gemeldet. In Absprache mit der freiwilligen Feuerwehr Wörrstadt wird das Fahrzeug in ein angrenzendes Neubaugebiet gesteuert. Dort wird die brennende Ladung abgekippt und kann anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden Ursache dürfte der bereits brennende Inhalt einer der zuletzt entleerten Mülltonnen gewesen sein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der abgelöschte Müll durch die Müllwerker wieder aufgeladen und entsorgt. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden.

