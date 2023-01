POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Genusswarenladen

Heßheim (ots) - Am 18.01.2023, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 89-Jähriger Mann mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Heßheim in Fahrtrichtung L453 und wollte an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer 29-jährigen PKW Fahrerin und kollidierte mit dieser im Kreuzungsbereich. Die PKW Fahrerin war leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 89-Jährige ...

mehr