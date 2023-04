Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe von Jugendzentrum beschädigt

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am späten Donnerstagabend (27.4.) hat ein noch unbekannter Täter mit einem Steinwurf die Fensterscheibe des Jugendzentrums in der Pankratiusstraße beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell