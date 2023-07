Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gartenlaube brennt komplett aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Heute Mittag gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Kleingarten an der Kaspar-Schulte-Straße in Marten. Ein Kleingärtner meldete ein Feuer in seiner Gartenlaube.

Bei Eintreffen der ersten Einheiten drohten die Flammen bereits auf weitere Lauben überzugreifen. Daher wurde direkt eine Alarmstufenerhöhung vorgenommen und weitere Kräfte nachgefordert.

Die Gartenhütte und die angrenzenden Bauten wurden durch vier Trupps unter Atemschutz und je einem Strahlrohr abgelöscht. Die Gartenlaube brannte komplett nieder. Die anderen Gebäude und auch Gerätschaften in den Nachbargärten wurden durch die Flammen und durch die große Wärmestrahlung teilweise schwer beschädigt.

Aus der Brandlaube wurde eine Propangasflasche geborgen und abgekühlt.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Es waren 35 Einsatzkräfte von der Feuerwache 5 (Marten), Feuerwache 8 (Eichlinghofen), Feuerwache 9 (Mengede) und von der Freiwilligen Feuerwehr Lütgendortmund (LZ19) sowie von dem Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell