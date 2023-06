Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Brand in Neuweiler - Zwerenberg fordert hohen Sachschaden

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Neuweiler (ots)

Am frühen Samstagabend alarmierte gegen 17.50 Uhr die integrierte Leitstelle (ILS) in Calw die Feuerwehren Neuweiler, Altensteig und Calw zu einem Wohnhausbrand in den Zwerenberger Gartenweg. Dort brach im Erdgeschoß eines vierstöckigen Wohnhauses ein Brand, vermutlich ausgelöst durch Schweißarbeiten, aus. Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten, lediglich zwei Personen mussten zur ambulanten Überprüfung einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der heiße Brandrauch verteilte sich im gesamten Gebäude. Die Decken waren überwiegend mit Holzdecken verbaut. Diese mussten alle abgetragen werden um zu verhindern, dass versteckte Glutnester einen erneuten Band entfachen. Bedingt durch die hohe körperliche Anstrengung und Außentemperaturen von knapp 30 Grad Celsius mussten viele Atemschutzgeräteträger herangeführt werden, so dass die Trupps sich regelmäßig von der anstrengenden Arbeit erholen konnten.

"Ich bin froh, dass bei den Bewohnern und den Einsatzkräften sich niemand schlimmer verletzt hat. Die Zusammenarbeit mit den zwei Überlandhilfen Altensteig und Calw hat sehr gut funktioniert", berichtet Einsatzleiter Anton Höschle.

So unterstützte die Feuerwehr Altensteig bei den Löscharbeiten direkt. Die Feuerwehr Calw sorgte mit dem "Abrollcontainer Atemschutz" dafür, dass die Atemschutzflaschen getauscht wurden. Denn nach Einsatzende müssen wieder geprüfte Geräte für den nächsten Einsatz auf den Fahrzeugen bereitstehen. Noch in der Nacht wurden in der Feuerwehrwerkstatt des Landkreises Calw die gebrauchten Geräte gereinigt und auf Sicherheit überprüft. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Volker Renz eilte ebenfalls zum Ort des Geschehens und unterstütze die Einsatzleitung. Bürgermeister Martin Buchwald kam ebenfalls zum Einsatz und sorgte für ausreichende Versorgung der eingesetzten Kräfte.

Auch ein Mitarbeiter der Netze BW kam zum Einsatz und schaltete das Gebäude frei, so dass die Unfallgefahr durch einen Stromschlag gebannt war. Ein Mitarbeiter der Schwarzwald- Wasserversorgung sorget dafür, dass ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner sind bei Verwandten untergekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Feuerwehr Neuweiler stellte in der Nacht zum Sonntag eine Brandwache und kontrollierte in regelmäßigen Abständen mittels einer Wärmebildkamera die Temperaturen im Gebäude.

Die Feuerwehren waren mit rund 100 Feuerwehrkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverband Neubulach/Neuweiler waren mit neun Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen, die Netze BW und die Schwarzwald-Wasserversorgung mit je einem Mitarbeiter am Einsatzort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell