POL-EU: Betrunkene Frau auf Quad

Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Dienstag (18. Juli) um 21.04 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl von einem Cityroller in der Dr.-Konrad-Adenauer Straße in Marmagen gemeldet. Ein 21-jähriger Bewohner der Notunterkunft in Marmagen konnte von zwei anderen Bewohnern der Unterkunft beim Entwenden eines Cityrollers aus einer Einfahrt in der Dr.-Konrad-Adenauer Straße beobachtet werden. Die Bewohner setzten daraufhin die ...

mehr