POL-EU: Bewohner der Notunterkunft beobachten Diebstahl

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (18. Juli) geriet um 15.45 Uhr in der Unitasstraße in Euskirchen die Garage einer Doppelhaushälfte aus bislang unerklärlichen Gründen in Brand. Die Flammen gerieten bis unter das Hausdach. Bei dem Brand wurden Wohnräume sowie Inventar im Erdgeschoss, aber auch im Obergeschoss, beschädigt. Ein vor dem Wohnhaus abgestellter Pkw wurde durch die entstandene Hitze ebenfalls beschädigt. Während des Einsatzes der Feuerwehr war die ...

