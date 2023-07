POL-EU: Verkehrskontrolle führt zur Festnahme

Schleiden-Oberhausen (ots) - Am Dienstag (18. Juli) kam es um 13.15 Uhr im Kreisverkehr der Trierer Straße in Schleiden-Oberhausen zwischen einem 23-jährigen Lkw- Fahrer aus Rumänien und einem 58-jährigen Kradfahrer aus Hellenthal zu einem Zusammenstoß. Der Kradfahrer befand sich bereits aus Fahrtrichtung Hellenthal kommend im Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung der Straße An der Olef zu ...

