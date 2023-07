LPI-GTH: Lagerhalle abgebrannt

Jonastal bei Espenfeld (ots) - Am späten Samstagnachmittag geriet ein 62-jähriger Motorradfahrer bei seiner Fahrt durch das kurvenreiche Jonastal aufgrund Rollsplitt ins Rutschen, stürzte und verletzte sich hierbei, er kam danach ins Krankenhaus. Seine KTM wurde so beschädigt, das diese abgeschleppt werden musste. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: ...

