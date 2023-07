Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer von Lkw übersehen

Schleiden-Oberhausen (ots)

Am Dienstag (18. Juli) kam es um 13.15 Uhr im Kreisverkehr der Trierer Straße in Schleiden-Oberhausen zwischen einem 23-jährigen Lkw- Fahrer aus Rumänien und einem 58-jährigen Kradfahrer aus Hellenthal zu einem Zusammenstoß.

Der Kradfahrer befand sich bereits aus Fahrtrichtung Hellenthal kommend im Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung der Straße An der Olef zu verlassen. Der 23-jährige Lkw-Fahrer befuhr die Trierer Straße aus Schleiden kommend und wollte in den Kreisverkehr einfahren, wobei er den im Kreisverkehr befindlichen Kradfahrer übersah. Der Hellenthaler stürzte bei dem Zusammenstoß mit seinem Krad zu Boden.

Der 58-jährige Kradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

