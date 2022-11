Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mülltonnen und Sperrmüll in Brand gesetzt

Reichshof / Lindlar (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (19. November) sowohl im Bitzenweg als auch in der Hauptstraße jeweils eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die beiden Brände wurden kurz nacheinander um 2:30 Uhr bzw. um 2:40 Uhr entdeckt. In Lindlar musste die Feuerwehr am gleichen Tag, um 20:25 Uhr, in der Bismarckstraße einen brennenden Stapel Sperrmüll löschen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Sperrmüll in Brand gesetzt wurde. Um kurz nach Mitternacht (20. November) mussten Polizei und Feuerwehr erneut zu einem Brand in Lindlar ausrücken. In der Straße "Am Fronhofsgarten) war eine Mülltonne in Brand gesetzt worden.

Hinweise zu allen Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

