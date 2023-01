POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 6.55 Uhr, in eine Kita an der Straße Neuer Kamp in Haselünne eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster sowie einen Briefkasten. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in ...

