Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu eng abgebogen

Jena (ots)

Als ein Fahrzeugführer eine Kurve zu eng nahm, touchierte dieser daraufhin einen Fahrradfahrer. Am Dienstabend war ein 43-Jähriger mit seinem Rad die Löbichauerstraße in Jena stadtauswärts unterwegs. Ein Renault-Fahrer bog vom Eugen-Diedrichs-Weg nach links auf die Löbichauerstraße ein. Hier fuhr das Fahrzeug einen zu engen Bogen, sodass der stehende Fahrradfahrer touchiert und dabei leicht an der Hand verletzte wurde.

