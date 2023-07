POL-DO: Polizei nimmt vier Tatverdächtige nach Raubüberfall auf schlafenden Mann fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0671 Bei mindestens einem Einbruch in das nicht bewohnte Hannibal-Hochhaus am Vogelpothsweg in Dortmund-Dorstfeld richteten unbekannte Täter hohe Schäden an. Die Kupferdiebe verschafften sich mit Gewalt einen mehrfach verwendeten Zugang in das Haus und entwendeten aus technischen Anlagen ...

mehr