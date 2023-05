POL-GÜ: Bedrohung einer Autofahrerin in Hucksdorf - Täter durch Polizei überwältigt

Bad Doberan (ots) - Ein 57-jähriger Ladendetektiv beobachtete am 09.05.23, gegen 14:00 Uhr, in einem Kaufhaus in Bad Doberan einen männlichen Ladendieb. Dieser steckte diverse Waren in seinen Rucksack und verließ das Kaufhaus anschließend ohne zu bezahlen. Als der Detektiv den Tatverdächtigen ansprechen wollte, lief dieser unvermittelt davon. Im weiteren Verlauf hielt der 32-jährige deutsche Täter eine ...

mehr